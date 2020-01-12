المدارس الخاصة بتعز تتحول إلى أماكن للترفيه والاسترزاق على حساب التعليم "تقرير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر تربوية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن أن المدارس الأهلية تحولت أماكن للترفيه.



وتساءلت المصادر الخاصة خلال حديثها مع مراسل "الخليج 365"، قائلة" وما مدي قانونية منح مكتب التربية بتعز 90 مدرسة خاصة بمديرية المظفر وحدها مقابل 18 مدرسة حكومية".

واعتبرت المصادر أن المدارس الخاصة "عباره عن لوكندات ومقاهي وحانوتات، لاتمتلك ضوابط او معايير تجعل مكتب التربية بتعز يمنحها ترخيص وانما فتحت للإسترزاق، على حساب التعليم العام”.

وتقول المصادر" المدارس الخاصة هي نموذج للقضايا المتراكمة في إطار مكتب تربية تعز والذي يسيء ويخل بالعملية التعليمية والتربوية بشكل فاضح.

وأضافت "رأينا في الآونة الأخيرة، احتفالات عديدة لمدارس خاصة كثيرة في عدة صالات أعراس كبيرة وفرحنا بتشجيع أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وتغيير النمط السائد،

لكنها فرحة مفخخة ممزوجة بأحزمة ناسفة كارثية".

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وبحسب المصادر، أصبحت المدارس الخاصة لا تهتم حاليا إلا بمنح جميع الطلاب والطالبات درجات امتياز وجيد جدا لأردى الطلاب، فلا يهم مستوى الطالب وتحصيله العلمي والثقافي وحتى الأخلاقي ".

وبينت المصادر أن، ما يهم المدارس الخاصة هو قبض الأموال من أولياء الأمور على أبنائهم فقط، بمقابل هذا الدفع المالي يحصل الطالب على أعلى الدرجات وارضاء الطلاب وعائلاتهم بأن ابنهم أو ابنتهم كانو ممتازين وشطار".

وشددت على أن المدارس الخاصة أصبحت عباره عن نوادي منفتحة للطلاب والطالبات ولقضاء أوقات سعيدة في أحلك الظروف.

وأشارت المصادر إلى أن "غياب الرقابة الأسرية جعلت هذه المدارس مجمع خطير وحظيرة مخيفة لبث افكار وتسميم عقول غربية مخيفة

على أولياء الأمور أخذ الحيطة حيال ما ذكرت سابقا".

وذكرت أنه "على مكاتب التربية متابعة المدارس الخاصة، وعلى جميع أبناء تعز أن يقولوا كلمتهم في مثل هذه الحالة الخطيرة من التمادي في فساد أجيال هامة".