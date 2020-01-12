شكرا لمتابعة خبر عن شاهد أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تُعزي في وفاة السلطان قابوس وتذكر موقفا مشرفا له معهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماذايحدث : الامم المتحدة تقدم لـــ"زعيم الحوثيين" هدية لاتقدر بثمن حتى الايرانيون لايمكنهم تقديمها .. وتفاجئ الجميع بقرار رسمي يهز الرئيس هادي(وهذا نص القرار ) عاجل : صحيفة إمريكية .. تفجر مفاجاة مدوية وتكشف سر خوف ولي عهد أبو ظبي بعد تصفية قاسم سليماني الإخوان يصدمون الحكومة اليمنية والتحالف .. ويلغون قرارات الرئيس هادي.. شاهد ماذا فعل المرشد سالم؟ الاشتراكي: اتفاق الرياض يجنب البلد الدمار والمآسي ومخاطر التشظي (تفاصيل)

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