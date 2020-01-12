شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان رسميا عن ثلاثه رؤوساء يحكمون اليمن "الموحد" في الوقت الحالي ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة الجزيرة تعزية أرسلت من ثلاثة "رؤوساء" من اليمن، السبت، إلى سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وكانت التعزية الأولى بحسب القناة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المقيم في السعودية، برقية تعزية نشرتها صفحتها الرسمية على فيسبوك.



وقالت رسالة هادي: "بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان الشقيقة عزاه فيها والشعب العماني الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد".

والثانية من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، عيدروس الزبيدي، والمقيم في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت رسالة تعزية الزبيدي التي نشرتها صفحته الرسمية: "بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة ، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البو سعيد ، سلطان عمان في وفاة المغفور له باذن الله السلطان قابوس بن سعيد".

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وتضمنت الثالثة رسالة من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، والمقيم في العاصمة صنعاء.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية على فيسبوك: " بعث فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان".

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة قابوس عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

​وحكم قابوس سلطنة عمان لمدة 50 عاما منذ توليه السلطة عام 1970.

وأدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741 م التي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة.