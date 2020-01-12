شكرا لقرائتكم خبر عن "بسبب تهمة غريبة".. وعقب مراجعة أجراها البنتاغون .. أمريكا تنوي استبعاد أكثر من 12 متدربا عسكريا سعوديا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت شبكة الـ”سي إن إن” أن الولايات المتحدة تنوي استبعاد أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد أمريكية عقب مراجعة أجراها البنتاغون بعد حادث إطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي النار داخل قاعدة بفلوريدا.

وأشارت محطة “سي.إن.إن”، أمس السبت، نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها إن السعوديين الذين سيتم استبعادهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي، الذي قتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة بينساكولا.

وزعم مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن عددا من هؤلاء المتدربين السعوديين متهمون بحيازة مواد إباحية، وهو الأمر الذي رفضت وزارة العدل التعليق عليه وكذلك مكتب التحقيقات الفدرالي “FBI”.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة العدل نتيجة تحقيقاتها في عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا، التي جرت في ديسمبر الماضي، واعتبارها “عملا إرهابيا” وفقا لمصدر أمريكي، دون توجيه تهم لآخرين بالتواطؤ.