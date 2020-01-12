شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الشيخ المغامسي: يجوز للمرأة ‘‘المسلمة‘‘ ممارسة "هذه الرغبة" بعد أيام من وفاة زوجها رغم عدم انتهاء عدتها! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج الأبواب المتفرقة إن حكم الشرع في اضطرار المرأة للخروج إلى العمل وهي في شهور عدة وفاة زوجها . وقال المغامسي ، بالنسبة للعمل هذا يختلف أولاً لا تخرج بالليل ، وأما في النهار إذا كان هذا العمل مصدر رزقها وبه قوام أمرها تذهب إليه ، إذا كان في أنظمة هذا العمل أن لا تأخذ أجازة . --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • شاهدو كيف كان شكل الأمير محمد بن سلمان ليلة زفافه على الأميرة سارة .."تسريب ثلاث صور مفاجئة لأول مرة يشاهدها الشعب السعودي" • الشيخ المغامسي: يجوز للمرأة ‘‘المسلمة‘‘ ممارسة "هذه الرغبة" بعد أيام من وفاة زوجها رغم عدم انتهاء عدتها! (فيديو) • وداعا لمرض السكر .. خلطة بسيطة جدا ومتوفرة في كل مكان تشفيك باذن الله ..شاهد الفيديو • عاجـــل : بعد وفاة السلطان قابوس .. الكشف عن حدث مزلزل سيهز دول الخليج في 2020م • السعودية "يارا النملة" أجمل فتاة على وجه الأرض لعام 2019م ..شاهد الصور • تحذير خطير جدا : هذة المعصية عندالله أعظم من الزنا والقتل .. ويفعلها الكثير دون علم ..تعرف عليها واحذر ان تقع فيها ..«فيديو» Advertisements • عـــــاجـــــل : وفاة داعية إسلامي شهير والحزن يجتاح الوطن العربي • تحذير خطير .. هذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه معظم الرجال قبل الجماع في الفراش .."فيديو" • وسيم يوسف يفجر قنبلة الموسم وينصح شاب سعودي على الهواء مباشرة بممارسة العادة السرية ..شاهد الفيديو • هل تذكرون السعودية التي احرقت زوجها بالاسيد ..شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم العثور عليها في جوالها --------------------------------- وتابع المغامسي ، فإن أجبروها على الحضور أو تٌفصل ، تذهب المرأة دون أن تضع اي زينة مهما كانت لا في الدار ولا خارجها .الأبواب المتفرقة هل يجوز للمرأة الخروج لعملها وهي في شهور عدة وفاة زوجها؟#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/BxGJBJoA86 — الأبواب المتفرقة (@alabwab) December 28, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c36"> ✔ @alabwab هل يجوز للمرأة الخروج لعملها وهي في شهور عدة وفاة زوجها؟#mbc1#الأبواب_المتفرقة هل يجوز للمرأة الخروج لعملها وهي في شهور عدة وفاة زوجها؟#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/BxGJBJoA86 — الأبواب المتفرقة (@alabwab) December 28, 2019 rivac " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c36">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ المغامسي: يجوز للمرأة ‘‘المسلمة‘‘ ممارسة "هذه الرغبة" بعد أيام من وفاة زوجها رغم عدم انتهاء عدتها! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.