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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..أمير قطر يباغت الجميع ويعلن رسميا عن قرار خطير اسعد الايرانيين وسبب صدمة كبيرة للسعودية والامارات وحتى أمريكا..لن تصدق ماذا فعل أمير قطر

2020/01/12 الساعة 10:27 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..أمير قطر يباغت الجميع ويعلن رسميا عن قرار خطير اسعد الايرانيين وسبب صدمة كبيرة للسعودية والامارات وحتى أمريكا..لن تصدق ماذا فعل أمير قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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