شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام وعاجل من السفارة اليمنية في الرياض...السلطات السعودية تباغت الجميع وتسمح لكل المغتربين اليمنيين بهذا الامر الذي كان ممنوعا منعا باتا من قبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان هام وعاجل من السفارة اليمنية في الرياض...السلطات السعودية تباغت الجميع وتسمح لكل المغتربين اليمنيين بهذا الامر الذي كان ممنوعا منعا باتا من قبل

2020/01/12 الساعة 09:57 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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