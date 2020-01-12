شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن مفاجأة جديدة بشأن الفتاة السعودية التي تعرت في حفلة ميدل بيست بالرياض ..«صور وفيديو» والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شرطة الرياض، القبض على 24 متهماً من المتورطين بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بالرياض.

ووفقا لشرطة المنطقة، فإنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية 24 متهماً من المتورطين في ذلك، وتم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مفاجأة جديدة بشأن الفتاة السعودية التي تعرت في حفلة ميدل بيست بالرياض ..«صور وفيديو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.