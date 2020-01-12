- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 44 قتيلا وجريحا خلال تصدي القوات المشتركة للهجمات بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة في اليومين الماضيين.
وأكدت مصادر، سقوط ما يقارب 44 مسلحاً حوثياً بين قتيل وجريح، خلال تصدي القوات المشتركة للهجمات التي شنتها المليشيات على مديرية حيس ومناطق أخرى بالحديدة.
وكانت القوات المشتركة قد تصدت خلال اليومين الماضيين لهجمات واسعة شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح، بالإضافة إلى تدمير عتادهم العسكري ومنها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر 44 قتيلا وجريحا خلال تصدي القوات المشتركة للهجمات بحيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.