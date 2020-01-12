تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 الخليج 365 ـ خاص فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، كانون الثاني 12، 2020:

الاسعار في صنعاء الدولار: شراء : 583 ريالا بيع : 587 ريالا السعودي: شراء : 153.2 ريال بيع : 154.8 ريال Advertisements الاسعار في عدن الدولار: شراء : 634 ريالا بيع : 638 ريالا السعودي: شراء : 167 ريالا بيع : 168 ريال

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