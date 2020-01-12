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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
الخليج 365 ـ خاص
فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، كانون الثاني 12، 2020:
الاسعار في صنعاء
الدولار:
شراء : 583 ريالا
بيع : 587 ريالا
السعودي:
شراء : 153.2 ريال
بيع : 154.8 ريال
الاسعار في عدن
الدولار:
شراء : 634 ريالا
بيع : 638 ريالا
السعودي:
شراء : 167 ريالا
بيع : 168 ريال
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