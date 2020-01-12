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تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

الخليج 365 ـ خاص

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، كانون الثاني 12، 2020:

 

الاسعار في صنعاء

 

الدولار:

 

شراء : 583 ريالا

 

 بيع   : 587 ريالا

 

 

 

السعودي:

 

 شراء  : 153.2 ريال

 

 بيع    : 154.8 ريال

 

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الاسعار في عدن

 

الدولار:

 

 شراء : 634 ريالا

 

 بيع   : 638 ريالا

 

 

 

 

 

السعودي:

 

 شراء  : 167 ريالا

 

 بيع    : 168 ريال

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