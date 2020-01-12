شكرا لبحثكم عن خبر ضربات موجعة يتلقاها الحوثيون و أخبار صادمة لهم بمقتل قيادات هامة.. الأسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل الضربات على ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن مسببة لهم خسائر فادحة في القيادات وخاصة الصف الأول , فيما يعيش زعيم الجماعة حالة من التخبط من الخوف اثر الانباء التي تردها طبعا بمصرع العديد من قيادته في مختلف الجبهات المشتعلة في عموم المحافظات اليمنية .

وخلال الساعات الماضية لقي قياديان حوثيان كبيران من أبناء محافظة صعدة مصرعهما بالإضافة إلى العشرات من العناصر الحوثية أغلبهم من السلالة .

وقالت مصادر مطلعة الخميس أن الحوثيين تلقوا خبر صاعق لهم بعد سماعهم خبر مصرع القيادي الحوثي فيصل منصور ساري والقيادي صالح صادق أبو تحيه من أبناء مديرية ساقين التابعة لمحافظة صعدة .

وأضافت المصادر أن ساري وأبو تحيه يعتبران من أكبر القيادات الحوثية في مديرية ساقين والذين قتلى في إحدى الجبهات والتي لم تسمها المصادر .

وأكدت المصادر مصرع عدد من الأفراد أغلبهم لم يتم التعرف على ملامحهم ومنهم القتيل علي محمد فريش من أبناء مديرية مغرب عنس بالإضافة إلى محمد الدروي والمكنى أبو ذلفقار وبلال مثنى ابو هلال والشعوي .

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