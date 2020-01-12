شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن اعلامية يمنية ارتبطت بالايراني قاسم سليماني .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت معلومات سرية عن ارتباط إعلامية يمنية شهيرة بشكل مباشر في ادارة الملف اليمني السياسي والإعلامي لدى الحرس الثوري الإيراني وعلاقتها القوية بالارهابي المقتول قاسم سليماني. واكدت المعلومات ان المذيعة «منى صفوان» المقيمة في الضاحية الجنوبية لبيروت على علاقة قوية بقيادة الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس السابق المقتول قاسم سليماني والتى أوكل لها الملف السياسي والإعلامي اليمني لها عبر شخص إيراني يدعى ( ابو مصطفى ) والذي زار اليمن اكثر من مرة بوثائق لبنانية مزورة وعمل بشكل كبير تحت ما كان يسمى جبهه انقاذ الثورة التى كانت تدار من قبل النائبين احمد سيف حاشد وسلطان السامعي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن اعلامية يمنية ارتبطت بالايراني قاسم سليماني .. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.