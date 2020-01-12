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يزيد بن سلمان - شبوة - إستبعاد المئات من أفراد الحزام الأمني في أبين من كشوفات الرواتب

شكا افراد من الحزام الأمني في أبين المستجدين المرابطين في أبين منذ اربعة اشهر استبعادهم من كشوفات الرواتب.

وقال عدد من الافراد بان تم استبعادهم نهائيا من كشوفات الحزام الأمني حيث ناشد الأفراد قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالتدخل بصرف رواتبهم مبديين استغرابهم من إلغاء الكتيبة كاملة المكونة من أكثر من 2000 جندي.

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