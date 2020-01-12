شكرا لبحثكم عن خبر الحيوان الذي كان له دور في إنقاذ حياة الآلاف من اليمنيين.. صورة و تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكثر كائن ، حقن دماء الآلاف من اليمنيين، وساهم بحل قضايا وخلافات في مختلف محافظات الجمهورية، يعجز المرء عن حصرها، على مدى عقود من الزمن، هو "الثور". يذكر أنه كلما وقعت حادثة قتل (عمد أو خطأ) أو حصلت اعتداءات وخلافات بين اليمنيين ، يسارع الطرف المعتدي إلى شراء "ثور" والذهاب به لتحكيم الطرف المعتدى عليه، فيقابل الأخير ذلك بالعفو عن غريمه أو غرمائه، عن قضية قتل أو إعتداء...

الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي فيصل الذبحاني ، قال معلقاً على "حقن الثور لدماء آلاف اليمنيين وحله لقضايا وخلافات على مدى عقود من الزمن في اليمن"، في تغريدة رصدها " أحداث نت " اليوم، على صفحته بموقع فيسبوك " : برأي الشخصي يستحق جائزة نوبل للسلام اما البشر فلا تعولوا عليهم".

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