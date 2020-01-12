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رجل ينشر فيديو فاضح لعشيقته بعدما اكتشف زواجها من زميله!

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شكرا لقرائتكم خبر عن رجل ينشر فيديو فاضح لعشيقته بعدما اكتشف زواجها من زميله! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأ زوج في الصين، بخيانة زوجته له مع صديقه بالعمل، بعد أن شاهد لها مقطع فيديو وهي تستحم، منشورا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد اكتشاف الزوج خيانة زوجته انتابته حالة من الغضب، وذهب إلى الشرطة للإبلاغ عن خيانة زوجته.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وكشفت تحقيقات الشرطة الصينية أن عشيق الزوجة المشتبه بها، نشر المقطع الغير لائق، انتقامًا منها لأنها اخفت عنه حقيقة زواجها.

وقالت الشرطة إن المتهمة كانت تواعد زوجها وعشيقها في وقت واحد وذلك قبل أن تتزوج من زوجها المخدوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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