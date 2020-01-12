شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في بيان رسمي ...يمن نت يكشف عن الوقت المتبقي لعودة خدمة الإنترنت في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر مسؤول في يمن نت، أن أعمال الصيانة لا زالت مستمرة لإصلاح العطل، الذي تسبب في انقطاع خدمة الإنترنت عن اليمن منذ ثلاثة أيام. وتوقع المصدر، بعودة خدمة الإنترنت خلال الـ 48 ساعة القادمة. جديد "الخليج 365" Advertisements ويعيش اليمن في شبة عزلة عن العالم، بعد أن توقفت خدمة الإنترت، مما تسبب في خسائر كبيرة، وتضرر القطاع المصرفي وعمل البنوك، نظراً لغياب الإنترنت، وتوقف عملية المراسلة والتواصل مع العالم. وأطلق اليمنيين حملة على تويترمساء اليوم تحت هاشتاق ‏#انقطاع_الانترنت_على_اليمن وذلك للفت أنظار العالم للتضامن مع اليمنيين في الداخل، في ظل صمت حكومة الشرعية عما يحدث، ومن جانب آخر تسوق مليشيا الحوثي الأعذار حول سبب الانقطاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : في بيان رسمي ...يمن نت يكشف عن الوقت المتبقي لعودة خدمة الإنترنت في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.