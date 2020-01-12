شكرا لبحثكم عن خبر مصدر في ”يمن نت” يعلن عن الوقت المتبقي لعودة خدمة الإنترنت في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر مسؤول في يمن نت، أن أعمال الصيانة لا زالت مستمرة لإصلاح العطل، الذي تسبب في انقطاع خدمة الإنترنت عن اليمن منذ ثلاثة أيام.

وتوقع المصدر، بعودة خدمة الإنترنت خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ويعيش اليمن في شبة عزلة عن العالم، بعد أن توقفت خدمة الإنترت، مما تسبب في خسائر كبيرة، وتضرر القطاع المصرفي وعمل البنوك، نظراً لغياب الإنترنت، وتوقف عملية المراسلة والتواصل مع العالم.

وأطلق اليمنيين حملة على تويترمساء اليوم تحت هاشتاق ‏⁧‫#انقطاع_الانترنت_على_اليمن وذلك للفت أنظار العالم للتضامن مع اليمنيين في الداخل، في ظل صمت حكومة الشرعية عما يحدث، ومن جانب آخر تسوق مليشيا الحوثي الأعذار حول سبب الانقطاع.