شكرا لبحثكم عن خبر الاعلاميين والسياسيين بالخارج مشغولون بوفاة ”قابوس” و ”أمريكا” و”ايران”.. واليمنيون بالداخل يعانون بمفردهم من ”انقطاع الانترنت في اليمن” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - دعا نشطاء يمنيون، اليوم السبت، إلى التفاعل مع هشتاغ حول "انقطاع الانترنت في اليمن"، فيما انشغل الاعلاميين والسياسيين والناشطين اليمنيين في الخارج بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان و تصاعد التوتر بين "أمريكا" و"ايران".
وتساءل المواطنيين اليمنيين عن غياب اهتمام الناشطين والسياسيين والاعلاميين اليمنيين بمعاناة اخوانهم متناسين قضية هامة وهي انقطاع الانترنت في اليمن.
ولليوم الثالث على التوالي، لاتزال 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت خارج الخدمة، في ظل تأكيدات على أن المتسبب في ذلك مليشيا الحوثي بقيامها، بتركيب اجهزة تنصت ورقابة جديدة، ما ادى الى بطئه وانقطاعه.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلاميين والسياسيين بالخارج مشغولون بوفاة ”قابوس” و ”أمريكا” و”ايران”.. واليمنيون بالداخل يعانون بمفردهم من ”انقطاع الانترنت في اليمن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.