شكرا لبحثكم عن خبر الاعلاميين والسياسيين بالخارج مشغولون بوفاة ”قابوس” و ”أمريكا” و”ايران”.. واليمنيون بالداخل يعانون بمفردهم من ”انقطاع الانترنت في اليمن” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا نشطاء يمنيون، اليوم السبت، إلى التفاعل مع هشتاغ حول "انقطاع الانترنت في اليمن"، فيما انشغل الاعلاميين والسياسيين والناشطين اليمنيين في الخارج بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان و تصاعد التوتر بين "أمريكا" و"ايران".

وتساءل المواطنيين اليمنيين عن غياب اهتمام الناشطين والسياسيين والاعلاميين اليمنيين بمعاناة اخوانهم متناسين قضية هامة وهي انقطاع الانترنت في اليمن.

ولليوم الثالث على التوالي، لاتزال 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت خارج الخدمة، في ظل تأكيدات على أن المتسبب في ذلك مليشيا الحوثي بقيامها، بتركيب اجهزة تنصت ورقابة جديدة، ما ادى الى بطئه وانقطاعه.