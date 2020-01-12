شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في إشتباكات عنيفة بين قيادات حوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت الاشتباكات العنيفة بين قيادات المليشيا الحوثية في مدينة رداع، محافظة البيضاء، بوقوع قتلى وجرحى على خلفية خلاف لنهب أراضي.

وذكرت مصادر محلية بأن الاشتباكات اندلعت بين القيادي الحوثي شريف أحمد الجوفي، مشرف المليشيا في عزلة الجوف بمديرية القريشية، وبين قيادي حوثي من "ريام"، مسنود بمسلحين من "آل أدريس"، حيث اندلعت الاشتباكات عقب قيام "وليد أدريس" ببناء حوش على أحد الأراضي في شارع جبن بمدينة رداع.

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ونوهت المصادر بأن الأرض تعود للقيادي الحوثي الجوفي، والذي سارع مرافقوه بهدم ما بناه "وليد أدريس" واعتدوا عليه أثناء نهار الجمعة، ليعقبها قدوم مسلحين من أسرة "آل أدريس" ليقوموا برمي عدد من القنابل على منزل القيادي الحوثي "الجوفي لتبدأ حينها الاشتباكات.

وبحسب المصادر فإن المليشيا عززت بحملة من عناصرها ضد القيادي الحوثي "الجوفي"، واستمرت الاشتباكات عدة ساعات، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وأنباء تؤكد مصرع القيادي الحوثي "خليل الريامي"، برصاص مرافقي" الجوفي"، أثناء محاولة اقتحام منزل "الجوفي" في قاع الشرف بالدائري الغربي. ونوهت المصادر بأن الاشتباكات أدت إلى إحتراق محل للإنترنت في قاع الشرف بالدائري الغربي، بالإضافة إلى إحتراق منزل القيادي الحوثي "شريف الجوفي".

الوضع ما زال متوتراً في المنطقة، وأحتمال أن تعاود قيادات المليشيا معاركها فيما بينهم البين، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة منذ سيطرة المليشيا على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014.