شكرا لبحثكم عن خبر اليمنيين في الداخل يناشدون العالم للتضامن معهم تحت هاشتاق ⁧‫(انقطاع الانترنت على اليمن) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه اليمنيين في الداخل، نداء لليمنيين في الخارج وكافة الأشقاء العرب، للتضامن معهم والمشاركة في حملة تغريدات عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" لإيصال صوتهم للعالم، من أجل المطالبة بالتدخل وايجاد حل لإنقطاع خدمة الإنترنت في اليمن.

ويعيش اليمنيين في عزلة عن العالم منذ ثلاثة أيام، بعد أن توقفت خدمة الإنترنت، وسط اتهامات متباينة وأعذار مختلفة ساقتها مليشيات الحوثي، المسيكرة على شبكة الاتصالات والإنترنت في اليمن، مقابل صمت من قبل الحكومة الشرعية.

وطالب اليمنيين في الداخل، من خلال نداءات وشكاوي لمراسلي "المشهد اليمني"، دعوا من خلالها إلى ضرورة التفاعل مع الحملة التي ستنتطلق الليلة الساعة 8:30 م بتوقيت ⁧‫صنعاء‬⁩، تحت هاشتاق ⁧‫#انقطاع_الانترنت_على_اليمن

‏وعبر اليمنيين عن استيائهم مما يحدث، سواءً كان السبب في انقطاع الانترنت هو قطع للكابل أو لاسباب من الداخل،، ‏في كلتا الحالتين النتيجة واحدة أن هناك معاناة وأعمال متوقفة، وخسائر تعرض لها القطاع المصرفي والتجاري بشكل عام.

وعبر اليمنيين في شكواهم لـ "المشهد اليمني" ‏مطالبة المغتربين واليمنيين في الخارج بالتفاعل معه "كونوا مع إخوانكم داخل ⁧‫#اليمن‬⁩ وشاركوا في ايصال معاناتهم وصوتهم للعالم.. ‏موعدنا الليلة الساعة 8:30 م بتوقيت ⁧‫#صنعاء‬⁩ ‏⁧‫#انقطاع_الانترنت_على_اليمن

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واستنكر البعض، تقاعس وتهاون الاعلاميين والسياسيين في الدعم والمناصرة لإخوانهم في الداخل، وانشغالهم بأحداث العالم وإهمالهم لأوضاع إخوانهم داخل اليمن.

هذا وينضم موقع "المشهد اليمني" للمشاركة الحملة، من خلال التغريد تحت هاشتاق #انقطاع_الانترنت_على_اليمن تضامناً مع اليمنيين في الداخل، وحقهم في الحصول على الإنترنت، والتواصل بالعالم.