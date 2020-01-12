شكرا لبحثكم عن خبر المليشيا تعتقل شاب في حالة تلبس بمتابعة حلقات محمد الاضرعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت يوم أمس الجمعة مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة دمت منطقة الحقب على اعتقال الشاب (رائد قائد الحقب).

وذكرت مصادر محلية مقربة من أن اعتقاله جاء على خلفية متابعته لحلقات الفنان الشعبي محمد الأضرعي على قناة سهيل الفضائية.

واستغرب مواطنون واقرباء من هذا الإجراء التعسفي الذي يتجاوز الخصوصية والحرية الفردية، مطالبين المليشيا إيقاف مثل هذا العبث والاستهتار بحرية الناس.

وللتذكير فإن منطقة الحقب من المناطق التي تعرضت لقصف واشتباكات خلال حملات المليشيا العام الماضي وسقط منها عشرات القتلى والجرحى والمعتقلين، وتم مداهمة المنازل فيها وتهجير بعض السكان.

Advertisements

الجدير بالذكر أن رائد أو أبو حماس شاب خدوم ومسالم لا يحمل السلاح أبدا بحسب أصدقائه ومن أكثر الناس لطفا.

وتعتبر هذه الإجراءات التعسفية أمر روتيني لدى المليشيا منذ اجتاحت صنعاء فهي تعتقل متى تشاء وكيف ما تشاء وفي أي وقت ومن تريد ولأي سبب.