شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة بحكومة الحوثيين يوجه اتهام خطير لـ”المنظمات الدولية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير الصحة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، طه المتوكل، اليوم السبت، اتهاما خطيرا لـ"المنظمات الدولية".

وقال المتوكل في المؤتمر الاول للطب المخبري، أن " المنظمات تقوم بتوزيع محاليل تالفة ومنتهية الصلاحية للمستشفيات الحكومية".

واشار المتوكل الى أن تلك المحاليل تتسبب في موت مئات المرضى وتتسبب بأمراض خطيرة لمئات آخرين.

ونوه المتوكل بان الكوليرا في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم فتكت بحوالي مليون ونصف المليون حالة. وتمارس مليشيا الحوثي عمليات تضييق ونهب وابتزاز للمنظمات العاملة بمناطق سيطرتها.