شكرا لبحثكم عن خبر رئيس جمعية الإنترنت يتحدث عن الخسائر والمدة التي ستستغرق حتى عودة الخدمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس جمعية الإنترنت في اليمن، فهمي الباحث، أن انقطاع كابل بحري تسبب في توقف الإنترنت في اليمن، وتدني الخدمة في دول أخرى منها السعودية.
وأضاف الباحث، بأن إصلاح الكابل وفقاً لمختصون، قد يستغرق من 5 - 7 أيام، ما يعني خسائر يومية، تتكبّدها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال، قد تبلغ 150 مليون دولار بحسب اقتصاديين.
وينتج عن ايقاف الإنترنت خسائر مالية مباشرة أو غير مباشرة، بسبب توقف الأعمال، وقدرت مؤسسات أن قطع الانترنت خلال فترة الاحتجاجات كبد العراق، خسائر بنحو نصف مليار دولار، وعالميا كبد الإيقاف المتعمد للإنترنت الاقتصاد العالمي 8 مليارات دولار في 2018، وفقًا لشركة أبحاث الإنترنت Top10VPN.
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