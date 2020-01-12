فلكي يمني يكشف عن موعد بدء موجة صقيع جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكي يمني، اليوم السبت، عن موعد بدء موجة صقيع جديدة. وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أنه مساء اليوم السبت 11 يناير 2020 (ليلة الأحد) تنخفض درجة الحرارة الصغرى في صعدة بشكل حاد ومتوقع أن تسجل ما بين 0 الى 2 درجة مئوية على مناطق واسعة من صعدة.
واضاف الشوافي مفسرا: معنى ذلك أنها تنخفض بمعدل 9 درجات مئوية عن ما كانت عليه الليلة الماضية.
واشار الشوافي الى أن درجة الحرارة تنخفض اليوم في معظم الاحواض والهضاب الجبلية و الصحاري بشكل ملحوظ.
ونبه المواطنين و المزارعين من انخفاض درجة الحرارة في الأحواض والهضاب الجبلية و الصحاري.
وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع في وقت سابق بانخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى بعدد من المحافظات.
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