شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف عن موعد بدء موجة صقيع جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكي يمني، اليوم السبت، عن موعد بدء موجة صقيع جديدة. وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أنه مساء اليوم السبت 11 يناير 2020 (ليلة الأحد) تنخفض درجة الحرارة الصغرى في صعدة بشكل حاد ومتوقع أن تسجل ما بين 0 الى 2 درجة مئوية على مناطق واسعة من صعدة.

واضاف الشوافي مفسرا: معنى ذلك أنها تنخفض بمعدل 9 درجات مئوية عن ما كانت عليه الليلة الماضية.

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واشار الشوافي الى أن درجة الحرارة تنخفض اليوم في معظم الاحواض والهضاب الجبلية و الصحاري بشكل ملحوظ.

ونبه المواطنين و المزارعين من انخفاض درجة الحرارة في الأحواض والهضاب الجبلية و الصحاري.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع في وقت سابق بانخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى بعدد من المحافظات.