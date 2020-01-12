شكرا لبحثكم عن خبر خطباء الحوثي بصنعاء يصفون ”عبدالملك” بـ”سيد المرسلين” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف خطباء المساجد بصنعاء، الجمعة، زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، بأنه "سيد المرسلين".

وقال مراسل "المشهد اليمني" أن عشرات المصلين ابدوا غضبهم وغادروا عدد من المساجد قبل الصلاة، بسبب ما اسموه "استحمار" خطباء المليشيا لعقولهم. وأشار الى أن الخطباء لم يتطرقوا الى واقع اليمنيين المأساوي الذي تسببوا فيه، بقدر ما أهمهم النياح والبكاء والعويل على مقتل قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس، الذي اغتالتهم طائرة امريكية فجر الجمعة الماضية في بغداد.

ونوه بأن المليشيا تحاول تكريس مشروعها الطائفي من خلال منابر المساجد، في انتهاك لواحدية وعدالة وسعة الدين الاسلامي الحنيف.

جدير بالذكر أن اليمانون والبشرية جمعاء، يؤمنون إيمانا تاما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيد الاولين والاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين.