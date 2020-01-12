شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفتح جبهة حرب جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فتحت مليشيا الحوثي، جبهة حرب جديدة، ضد المواطنين اليمنيين، فيما الحكومة اليمنية المعترف بها"الشرعية"، ممثلة بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس لطفي باشريف، نايم في العسل وكأنه وحكومته "شاهد ماشافش حاجة".

مواطنون وحقوقيون، تساءلوا عن سبب صمت الحكومة و وزيرها باشريف، عن عدم التوضيح للمواطنين، او تكليف انفسهم بتطمين الشارع عن سبب استمرار انقطاع الانترنت لليوم الثالث على التوالي، ما تسبب في تعطيل أعمال المواطنين، والتجار، وتسبب بخسائر بالمليارات لشركات الصرافة، وزبائنها.

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سلطات مليشيا الحوثي، قالت ان سبب خروج 80 في المئة من السعات الدولية للإنترنت عن الخدمة، هو بسبب انقطاع الكابل البحري "فالكون" في قناة السويس، لكن مصادر هندسية وتقنية مطلعة، روت غير ذلك؛ إذ أكدت أن السبب في ذلك هو قيام المليشيا بتركيب اجهزة تنصت جديدة لإحكام سيطرتها والتضييق على المواطنين، خصوصا بعد تهديدات مسفر النمير وزير الاتصالات المعين من الحوثيين.

المحير في الامر، أن الشبكة تعمل لكن لا يستطيع المستخدم التصفح أو الارسال.

وكانت مصادر صحفية، ذكرت بأن انقطاع الانترنت في اليمن، هو بسبب مشكلة تجارية بين "تيليمن" وبين شركة "فالكون" المشغل الدولي للإنترنت، بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية. ويعد انقطاع الانترنت، أطول عملية لتوقف الانترنت في اليمن، منذ ولوجها الى عالم الشبكة العنكبوتية.