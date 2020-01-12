الشرعية تنهي إحتكار "العيسي" لإستيراد الوقود في المناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

نجحت الحكومة اليمنية في إنهاء إحتكار رجل الأعمال والمسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، احمد صالح العيسي، لعمليات إستيراد المشتقات النفطية في المناطق والمحافظات المحررة، وذلك في إطار تحركات الحكومة لإنهاء الإختلالات والقضاء على الفساد .



وتم يوم أمس في مبنى الإدارة المركزية لشركة مصافي عدن، فتح مظاريف المناقصة الخاصة بشراء وقود محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن.

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وجرى تحليل بيانات العطاءات للشركات المتنافسة على المناقصة والبالغ عددها 15 شركة محلية ودولية، بكل شفافية بحضور بإشراف مباشر من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بناءاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، وكذا حضور ممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية .

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أنه سيتم إعلان النتائج رسمياً يوم الأحد القادم بعد الإنتهاء من التحليل الفني للعروض المقدمة .

وبهذا الشأن، ذكرت مصادر حكومية، لـ(الخليج 365) أن العيسي حاول الدخول في المناقصة التي تتضمن شراء وقود للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر بثلاث شركات يديرها من الباطن، ولكنه فشل في الحصول على المناقصة التي رست على شركة تابعة لرجل الأعمال بازرعة .. موضحة أن بازرعة قدم أقل سعر لتوريد المشتقات النفطية .

وتتوقع المصادر أن تحاول بعض الجهات التأثير على بازرعة للإنسحاب من المناقصة وإرسائها بعد ذلك على إحدى شركات العيسي، لكن تلك المصادر أكدت أن رئيس الوزراء يتابع شخصياً سير التحليل الفني للعروض، وشدد على اللجنة الفنية ضرورة الشفافية في تحليل البيانات .