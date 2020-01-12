ماذا يحدث خلف الكواليس : بعد أزمة الانترنت أزمة نفطية خانقة تجتاح العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - الإخوان يصدمون الحكومة اليمنية والتحالف .. ويلغون قرارات الرئيس هادي.. شاهد ماذا فعل المرشد سالم؟ الاشتراكي: اتفاق الرياض يجنب البلد الدمار والمآسي ومخاطر التشظي (تفاصيل) وردنا الان : بشرى سارة لليمنيين حول موعد عودة الانترنت في جميع المحافظات اليمنية وردنا الان : بشائر سارة بشأن تداول العملة الوطنية الجديدة وصرف المرتبات عبر وسيط بين بنك عدن والعاصمة صنعاء

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