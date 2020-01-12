شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من هي المذيعة السعودية الحسناء التي خلعت ملابسها على الهوى واشعلت غضب السعوديين .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبر ناشطون سعوديون بمواقع التواصل عن صدمتهم مما فعلته الإعلامية السعودية مها عبدالله، المذيعة بقناة العربية، وخلعها ملابسها على الهواء. وخلعت الإعلامية السعودية، ردائها وكشفت عن كتفها وذراعها، لكي تأخذ حقنة، أعطاها لها أحد الأطباء ، لوقايتها من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • تحذير خطير جدا : هذة المعصية عندالله أعظم من الزنا والقتل .. ويفعلها الكثير دون علم ..تعرف عليها واحذر ان تقع فيها ..«فيديو» • شاهدو كيف كان شكل الأمير محمد بن سلمان ليلة زفافه على الأميرة سارة .."تسريب ثلاث صور مفاجئة لأول مرة يشاهدها الشعب السعودي" • عـــــاجـــــل : وفاة داعية إسلامي شهير والحزن يجتاح الوطن العربي • تحذير خطير .. هذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه معظم الرجال قبل الجماع في الفراش .."فيديو" Advertisements • وسيم يوسف يفجر قنبلة الموسم وينصح شاب سعودي على الهواء مباشرة بممارسة العادة السرية ..شاهد الفيديو • هل تذكرون السعودية التي احرقت زوجها بالاسيد ..شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم العثور عليها في جوالها • شاهد : ظهور حورية الأرض على قناة العربية .. مذيعة جديدة تخطف الانظار بجمالها المذهل ..صور --------------------------------- المشهد الذي اعتبره ناشطون سعوديون غير لائق وخادش للحياء والزوق العام، وشنوا عليها هجوما عنيفا. وظهرت مذيعة العربية خائفة ومتوترة للغاية خلال أخذها حقنة لقاح الإنفلونزا، حتى دفعها الفضول لسؤال الطبيب عن أعراض الحقنة وما إذا كانت ستتسبب في ورم بذراعها، أو ارتفاع حرارة الجسم. جدير بالذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمي من أهم أنواع التطعيمات التي تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل قبل حلول موسم الشتاء، لحمايته من عدوى الإنفلونزا وتقليل أعراضها.

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