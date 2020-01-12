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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر حساب «ذاكرة الماضي الجميل» على موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، صورا من حفل زواج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتزوج ولي العهد السعودي، في 6 أبريل/نيسان 2008، 30 ربيع الأول 1429هـ، من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • تحذير خطير جدا : هذة المعصية عندالله أعظم من الزنا والقتل .. ويفعلها الكثير دون علم ..تعرف عليها واحذر ان تقع فيها ..«فيديو» • شاهدو كيف كان شكل الأمير محمد بن سلمان ليلة زفافه على الأميرة سارة .."تسريب ثلاث صور مفاجئة لأول مرة يشاهدها الشعب السعودي" • عـــــاجـــــل : وفاة داعية إسلامي شهير والحزن يجتاح الوطن العربي • تحذير خطير .. هذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه معظم الرجال قبل الجماع في الفراش .."فيديو" Advertisements • وسيم يوسف يفجر قنبلة الموسم وينصح شاب سعودي على الهواء مباشرة بممارسة العادة السرية ..شاهد الفيديو • هل تذكرون السعودية التي احرقت زوجها بالاسيد ..شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم العثور عليها في جوالها • شاهد : ظهور حورية الأرض على قناة العربية .. مذيعة جديدة تخطف الانظار بجمالها المذهل ..صور ---------------------------------

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