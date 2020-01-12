شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة جديدة ومدوية بشان وفاة نجوى قاسم.. اقرب صديقه لمذيعة العربية تعلن انها تلقت تهديد قبل وفاتها وتكشف ماحدث بعد ذلك وانتقلت الى ربها ..تفاصيل مروعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مفاجأة جديدة ومدوية بشان وفاة نجوى قاسم.. اقرب صديقه لمذيعة العربية تعلن انها تلقت تهديد قبل وفاتها وتكشف ماحدث بعد ذلك وانتقلت الى ربها ..تفاصيل مروعة

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة جديدة ومدوية بشان وفاة نجوى قاسم.. اقرب صديقه لمذيعة العربية تعلن انها تلقت تهديد قبل وفاتها وتكشف ماحدث بعد ذلك وانتقلت الى ربها ..تفاصيل مروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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