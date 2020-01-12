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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضابط كبير في «الحرس الجمهوري» يكشف أمر خطير سيجعل السفير احمد صالح وكل عائلة صالح يلعنون طارق عفاش ليل نهار ولا يثقون به مطلقا ( تفاصيل صادمة )

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