شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصور ...الشيخة موزا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام زوجها أمير قطر السابق الشيخ حمد بهذا العمل الذي لم يسبق ان فعله اي حاكم خليجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور ...الشيخة موزا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام زوجها أمير قطر السابق الشيخ حمد بهذا العمل الذي لم يسبق ان فعله اي حاكم خليجي

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