شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات حوثية لعدد من مساجد محافظة صنعاء بسبب عدم ذكر ” حي على خير العمل ” في الأذان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية تحذيرات لبعض مساجد محافظة صنعاء وصفت بالشديدة من مغبة عدم ذكر " حي على خير العمل " أثناء أدائهم الآذان الصلاة . وقال عدد من المؤذنين " للمشهد اليمني " أنهم تلقوا هذه التحذيرات عبر مشرفي الحوثي في عدد من مديريات محافظة صنعاء . وأضافوا عن توزيع المليشيا الحوثية للخطب الحوثية أيضا والتي تهدف إلى ترغيب الموت في صفوف الشباب وتحريضهم على التجنيد في صفوف المليشيا وتحويلهم إلى عناصر إرهابية تهدم لا تبني الوطن .

الجدير ذكره أن خطبتي الجمعة هذه جاءت لتعبئة الشباب تحت إسم الجهاد بهدف أحكام قبضتهم على السلطة والعبور على اشلاء المغرر بهم لتحقيق أهدافهم الإرهابية والعنصرية .

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