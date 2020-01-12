شكرا لبحثكم عن خبر صور سليماني تغزو مديرية سنحان مسقط رأس صالح وتعتلي ” حصن عفاش ” وسط امتعاض المؤتمريين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت صور اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بشكل كثيف في عدد من المباني التابعة لعدد من المشرفين الحوثيين بل أنها امتدت لتعتلي " حصن عفاش " .

وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم في أتصال هاتفي أن صور سليماني تم توزيعها للعديد من العناصر الحوثية وخاصة للمشرفين التابعين للمليشيا .

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وأضافت المصادر أن هؤلاء المشرفين قاموا بتعليق هذه الصور في " حصن عفاش " التابع للرئيس السابق صالح والذي يوجد في قرية بيت الأحمر مسقط رأس الرئيس صالح بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء .

وأكدت المصادر أن هذه الصور وخاصة الصور التي تم تعليقهن في " حصن عفاش " اثارت غضب المؤتمريين وخاصة بعد شعورهم بنوع من الإهانة والإذلال والذي يترافق مع كلام جراح في بعض الأوقات من قبل العناصر الحوثية .

الجدير ذكره أن أغلب هذه الصور تم تعليقهن في منطقة حزيز والتابعة لمديرية سنحان والقريبة من صنعاء والذي ينتمي إليها العقيد القوبري والذي كان له دور رئيسي في حصار الرئيس صالح في انتفاضة ديسمبر 2017م والتي حاول صالح من خلالها العودة للسلطة وإعادة النظام الجمهوري المختطف من المليشيا .