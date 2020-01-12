شكرا لبحثكم عن خبر بعد تقديم حوثيون عشرات الاثوار وذبحها.. آل السروري يتداعون لرفض تمييع قضية مقتل أسرة بأكملها من قبل قيادي سلالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداعت أسرة آل السروري بعد محاولة المليشيا الحوثية تمييع قضية قتل للتستر عن قاتل أسرة الدكتور قاسم السروري من قبل المجرم السلالي يوسف ناجي محمد المراني .

وقالت مصادر مقربة من أسرة السروري " للمشهد اليمني " أن الجريمة التي ارتكبها المراني والتي وصفها " بجريمة إبادة جماعية " عند تعرض أسرة قاسم السروي لوابل من الرصاص بعد أن سددها المجرم لأسرة بأكملها في محاولة منه لتصفيتها وابادتها .

وأضافت المصادر أن الجريمة راح ضحاياها سنة أفراد من أسرة السروري بينهم امرأتان بعد أن قام المجرم بمداهمة منزل السروري في منطقة سعوان شرق العاصمة صنعاء .

وأكدت المصادر أن أسرة السروري تداعت بعد محاولة عناصر سلالية تقديم عشرات الاثوار وذبحها ومحاولة إقناع الأسرة باستلام مبالغ مالية كبيرة مقابل خروج القاتل من اليمن كعقاب له .

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ووضحت المصادر أن هذه الجريمة تسببت في انقسام المليشيا الحوثية بين مطالبين بإعدام الجاني في محاكمة عاجلة وخاصة بعد أن أصبحت القضية قضية رأي عام خوفا من انعكاسها السلبي على الحوثيين وخاصة بعد تزايد السخط الشعبي ضدهم وبين تيار آخر وهو الأقل عددا من المؤيدين لحل القضية قبليا وهي الطريقة المشؤومة في ضياع الحقوق .

الجدير ذكره أن شهود عيان كشفوا عن هول هذه الجريمة وخاصة بعد وصول جثث الضحايا إلى مستشفى خاص قريب من منطقة الجريمة سعوان .