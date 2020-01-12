شكرا لبحثكم عن خبر بيانات الطلاب اليمنيين في الصين والهند وماليزيا.. إعلان النفير العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في بيانها الصادر أمس أكدت "رابطة موفدي الجامعات اليمنية" رفضها التعميمات التعسفية الأخيرة الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي.

البيان أشار إلى ضرورة صرف الربعين الثالث والرابع للعام 2019، والربع الأول من العام 2020 قبل أي إجراء وعلى الحكومة أن تفي بذلك.

وفي ذات السياق صرح رئيس الرابطة المهندس (حسام الدعيس) للمشهد اليمني بقوله.

لقد أظهرت وزراة التعليم العالي صورة غير لائقة بمهامها الجسيمة، موضحا أنها تعيش حالة فشل ذريع، بدليل المشاكل التي لم تحل ويتم ترحيلها من فترة إلى أخرى، ويتحمل تبعاتها الطلاب.

وأضاف. وبدلا من أن يتفرغ الطالب للدراسة والبحث العلمي يظل ينشغل بقرارات الوزارة.د وملاحقة إجراءات وروتين يحتاج إلى وقت وجهد.

وأشار الدعيس إلى أن الوزارة تعيش حالة تخبط واضحة تنعكس سلبا على الطالب، ففي حين تؤكد أن هذا العام عام البحث العلمي تقوم باتخاذ إجراءات تعسفية وقرارات مستحدثة، بالاشتراك مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء.

وطالب البيان الصادر عن الرابطة الموزعة في الصين والهند وماليزيا التوقف عن ابتزاز الطالب وعدم إشغاله بقرارات تعسفية، محملين الحكومة كامل المسؤولية.

وأضاف رئيس الرابطة بأن هناك إجراءات طلب بيانات الطلاب والذي كان يفترض أن تتم قبل 9 أشهر وليس الآن، معتبرا هذا الإجراء مجرد باب جديد لعرقلة مستحقات الطلاب للعام الماضي والعام الحالي.

وعليه فقد شددت الرابطة على أنها ستبدأ بعمل فعاليات للمطالبة بحقوق الطلاب في حال لم يتم الاستجابة ابتداء من 16 يناير 2020 أمام السفارة اليمنية في كولالمبور.

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وقد تلخص البيان الذي حصل المشهد اليمني على نسخة منه في عدة نقاط جوهرية أهمها:

صرف الربعين الأول والثاني من العام 2019، وصرف رسوم الربع الأول من هذا العام.

صرف رسوم الابتعاثبة لجميع الطلاب، إلى جانب ذلك حل القضايا العالقة لطلاب الاستمرارية، وإعفاء الطلاب من الرسوم المستحدثة والجائرة من قبل السفارة حيث يحتاج الطالب سنويا لتجديدها.

صرف تذاكر السفر للخريجين حيث وأنهم بدون اعتمادات مالية وبقائهم يستنزفهم ماديا.

صرف بدل الكتب وبدل البحث الميداني المستحقة، وضع إجراءات مرنة لتمكين موفدو الجامعة من استلام مرتباتهم بسلاسة من مصرف الكريمي والمحتجزة منذ تسعة أشهر.

وختم رئيس الرابطة المهندس حسام الدعيس حديث.

بأنه سيتم التصعيد أمام السفارات ابتداء من الخميس القادم 16 يناير ما لم تستجب رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي لمطالبنا.

في الأخير شكر الدعيس كل وسيلة إعلامية وطرف معني بالأمر إيصال صوت الطلاب في الخارج الذين يعانون طوال سنوات دراستهم.