شكرا لبحثكم عن خبر نقل مراكز بيع عدن نت إلى ملعب ٢٢مايو بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة "عدن نت"، مساء اليوم السبت عن نقل جميع مراكز البيع التي كانت حددتها من سابق إلى مركز بيع وأحد في عدن، وكذلك حددت موعد بدء البيع.

وحسب إعلان نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اقرت الشركة نقل جميع مراكز البيع في عدن إلى ملعب 22مايوم في الشيخ عثمان بعدن.

وقالت إن عمليات البيع في الملعب ستبدأ منذ غدا الأحد الموافق 12يناير.

هذا وكانت عدن نت قد إعادة عمليات البيع الأسبوع الماضي في أربعة مراكز على مستوى مديريات المعلا وخور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان، قبل أن يتسبب الازدحام وحضور بعض الأشخاص بسلاحهم الشخصي، لإغلاق البين في سنترال عبدالعزيز بالشيخ عثمان، ومن ثم توقف البيع في بقية المراكز.

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