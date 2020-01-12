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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفاجئ شاب سعودي بفتوى من الداعية وسيم يوسف تجيز له استخدام العادة السرية .

واتصل الشاب على برنامج وسيم يوسف في قناة ابوظبي ، واخبره أنه كان مدمن على ممارسة العادة السرية وتخلص منها ، لكن وسيم يوسف فاجئه بقوله انه لن يستطيع التخلص منها. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عـــــاجـــــل : وفاة داعية إسلامي شهير والحزن يجتاح الوطن العربي • تحذير خطير .. هذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه معظم الرجال قبل الجماع في الفراش .."فيديو" Advertisements • وسيم يوسف يفجر قنبلة الموسم وينصح شاب سعودي على الهواء مباشرة بممارسة العادة السرية ..شاهد الفيديو • هل تذكرون السعودية التي احرقت زوجها بالاسيد ..شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم العثور عليها في جوالها • شاهد : ظهور حورية الأرض على قناة العربية .. مذيعة جديدة تخطف الانظار بجمالها المذهل ..صور --------------------------------- وفي نهاية الاتصال اجاز وسيم يوسف للشاب ممارسة العادة السرية إن كان يخشى على نفسه من ارتكاب المحرمات.

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كانت هذه تفاصيل خبر وسيم يوسف يفجر قنبلة الموسم وينصح شاب سعودي على الهواء مباشرة بممارسة العادة السرية ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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