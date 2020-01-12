شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة داعية إسلامي شهير والحزن يجتاح الوطن العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ---------------------------------

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span style="font-size:16px">تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الداعية الإسلامي الحاج محمود عبدالباقي (أبو خطاب)، الذي توفي في الكويت عن عمر ناهز 83 عاما.

يظهر المقطع المصور الشيخ وهو يخطب، في جمهور من الناس، خطبة دينية عن مآثر الرسول صلى الله وعليه وسلم، ليختم كلامه بـ"لا إله إلا الله"، ويتوفى.

والداعية الفلسطيني، الحاج "أبو خطاب محمود عبد الباقي"، من قرية بلعا في طولكرم، توفي خلال كلمه له في جاهة زفاف أحد الشبان.

ودرس الداعية الإسلامي عبد الباقي الحقوق، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الكويت، وعمل في المجال الخيري، بحسب مانقل موقع "فلسطين اليوم".

وأشاد فلسطينيون وكويتيون بالداعية الإسلامي عبد الباقي وحرصه على العمل الخيري في الكويت والوطن العربي، لاسيما أنه من مؤسسي لجنة زكاة العثمان التي تعتبر من أوائل لجان الزكاة في الوطن

رؤية حديثة للإعلام / صحيفة #الوطن_العدنية