شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير خطير .. هذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه معظم الرجال قبل الجماع في الفراش .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجه وسيم يوسف من خلاله برنامجه الديني الذي يبث على قناة ابوظبي نصيحة للمتزوجين. وقال وسيم يوسف موجها محذرا الازواج من دعوة زوجاتهم للجماع اذا كانو قد تشاجرو معهم في نفس اليوم . --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عـــــاجـــــل : وفاة داعية إسلامي شهير والحزن يجتاح الوطن العربي • تحذير خطير .. هذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه معظم الرجال قبل الجماع في الفراش .."فيديو" • وسيم يوسف يفجر قنبلة الموسم وينصح شاب سعودي على الهواء مباشرة بممارسة العادة السرية ..شاهد الفيديو Advertisements • هل تذكرون السعودية التي احرقت زوجها بالاسيد ..شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم العثور عليها في جوالها • شاهد : ظهور حورية الأرض على قناة العربية .. مذيعة جديدة تخطف الانظار بجمالها المذهل ..صور --------------------------------- وخاطب المتزوجين بقوله :"اذا تشاجرت انت وزوجتك في اول النهار او وسطه او في اي وقت فلا تأتي بنهاية ذلك اليوم وتدعو زوجتك للجماع ، لأنك تهينها .» شاهد الفيديو التالي :

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