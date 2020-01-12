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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد : وسائل التواصل الاجتماعي تنقلب رأسا على عقب بعد نشر هذه الصورة النادرة جدًا للسطان قابوس وتثير جدل حامي الوطيس ( شاهد الصورة التي صعقت الجميع )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.