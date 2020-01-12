شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي يصعق عبدالملك الحوثي ويوجه له ضربة ساحقة لم يقدر على فعلها لا طائرات التحالف ولا قوات الشرعية ..شاهد كيف اثلج الانتقالي صدور الشماليين والجنوبيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الانتقالي يصعق عبدالملك الحوثي ويوجه له ضربة ساحقة لم يقدر على فعلها لا طائرات التحالف ولا قوات الشرعية ..شاهد كيف اثلج الانتقالي صدور الشماليين والجنوبيين

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كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي يصعق عبدالملك الحوثي ويوجه له ضربة ساحقة لم يقدر على فعلها لا طائرات التحالف ولا قوات الشرعية ..شاهد كيف اثلج الانتقالي صدور الشماليين والجنوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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