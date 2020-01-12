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صنعاء - ياسمين الخيامي - مفاجأة مزلزلة لكل ابناء السلطنة صعقت الجميع وتتعلق بالسلطان الجديد لسلطنة عمان ‘‘هيثم بن طارق’’

كشف كاتب عماني شهير مفاجآت جديدة عن سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق الذي جرى تعيينه خلفا للسلطان قابوس بن سعيد الذي رحل عن عمر يناهز 79 سنة.

وقال الكاتب العماني زكريا المحرمي في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": نبارك لعمان تنصيب السيد هيثم بن طارق سلطانا لعمان .

وأضاف: السيد هيثم هو شخصية مثقفة رفيعة وكان مقربا جدا من السلطان قابوس والبعض كان يهمس بأن اسمه كان في الوصية وكان عضوا فاعلا في مجلس الوزراء وتعينه سلطانا للبلاد يعني استمرار نهج السلطان قابوس وحكمته وبعده عن سياسة المحاور والاستقطاب.

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مفاجأة مزلزلة لكل ابناء السلطنة صعقت الجميع وتتعلق بالسلطان الجديد لسلطنة عمان ‘‘هيثم بن طارق’’

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و أعلنت وكالة الأنباء العمانية تعيين خليفة للسلطان قابوس بن سعيد بعد وفاته عن عمر يناهز 79 سنة.

وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد - ابن عم السلطان الراحل قابوس - اليمين الدستورية كسلطان جديد لعمان .

وفيما يلي بعض المعلومات عن السلطان الجديد:

- من مواليد عام 1954

- كان وزيرا للتراث والثقافة بعمان

- عمل كمبعوث خاص للسلطان قابوس

- عمل في مرحلة من حياته بوزارة الخارجية