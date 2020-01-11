رئيس الوزراء يقدم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تعازيه الحارة ومواساته الصادقة، بوفاة المغفور له بأذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الشقيقة الذي فقدت الامة العربية والإسلامية برحيله زعيما وقائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته.



واستذكر رئيس الوزراء في برقية عزاء بعثها إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد، السياسة الحكيمة والبصيرة النافذة للسلطان قابوس، وإسهاماته التي شهد لها الجميع في بناء نهضة سلطنة عمان عبر مسيرة حافلة بالعطاء على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة، منوها بمواقفه ومأثره الخالدة الى جانب اليمن وشعبها في مختلف المراحل والظروف ومنها هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة التي يمر بها وطننا وشعبنا، ودعمه الاخوي للشرعية وامن واستقرار ووحدة اليمن، انطلاقا من روابط الجوار التاريخية والاخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالمواقف المشهودة لفقيد الامة العربية والإسلامية السلطان قابوس في تحقيق نهضة بلاده وبمواقفه الحكيمة تجاه مجمل قضايا الأمة العربية والإسلامية، مشيرا إلى ان الأمة خسرت برحيله قائدا حكيما اتسمت مواقفه بالاعتدال والوسطية، اذ عمل بإخلاص لخدمة شعبه واعلاء شأن امته، مجسدا الانفتاح والتسامح في مسيرته السياسية ونهجه الوطني.

وابتهل رئيس الوزراء إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن وطنه وأمته خير الجزاء، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفق السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، ويسدد خطاه لمسيرة الخير والنماء في سلطنة عمان الشقيقة.