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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..مهدي المشاط يقيل هذا الوزير البارز من منصبه بعد الخطأ القاتل الذي ارتكبه الوزير وفضح الحوثيين دون ان يقصد ذلك



توقعت مصادر اعلامية يمنية في العاصمة صنعاء ان يصدر مهدي المشاط قرار باقالة وزير الاتصالات من منصبه بعد ان فضح الحوثيين وكشف الاسباب الحقيقية لانقطاع شبكة الانترنت في مناطق واسعة من اليمن.

حيث لا تزال شبكة الانترنت خارجة عن الخدمة في مناطق واسعة باليمن.

في حين كَذّب مصدر مطلع ادعاءات شركة تيليمن بشأن أسباب الانقطاع. وكانت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين نقلت عن الشركة القول إن عدداً كبيراً من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع في السويس ما تسبب في خروج أكثر من 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن.

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وأوضحت سبأ الحوثية بأن هناك جهوداً حثيثة لمتابعة إصلاح الكيبل وعودة الخدمة في القريب العاجل. وقال المصدر المطلع لـ"المصدر أونلاين" إن الشركة تكذب بشأن انقطاع الكيبل البحري الذي تعود ملكيته ملكيته لشركة كلوبال كلاود.

وأضاف انه بعد متابعة وتقصي للمعلومات تبين أن حالة الكيبل البحري سليمة، موضحاً أنه يربط عدة دول هي: اليمن، العراق، السعودية، مصر، السودان، الكويت، عمان، إيران، الإمارات، البحرين، الهند، قطر، ووحدها اليمن فقط هي من تدعي أنها متضررة.

وأكد المصدر أن الشركة المالكة للكيبل الذي يبلغ طوله أكثر من عشرة آلاف كيلو متر لم تعلن عن أي أضرار فيه، مضيفاً أن خبر كهذا، في حال حدوثه، تتم تغطية أخباره في عشرات المنصات الإعلامية العالمية لكن لم يتحدث أحد عنه باستثناء تيليمن اليمنية فقط.

وأشار إلى أنه قام بالتواصل مع أشخاص في أكثر من بلد يستخدمون الانترنت على نفس الكيبل وأفادوا بأن الأنترنت يعمل بشكل طبيعي. وكانت مصادر تحدثت عن أن تعثر خدمة الإنترنت في اليمن يأتي على خلفية مشاكل بين الشركة وبين المشغل الدولي للإنترنت بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية وهي مشكلة سبق أن حصلت خلال الأعوام السابقة. ولم يصدر أي تعليق من قبل وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية حول تعثر خدمة الانترنت في معظم المحافظات.

وفي سياق متصل كشف مصدر لصيرة بوست أن السبب الحقيقي لقطع النت هو من قبل مليشيا الحوثي التي تسعى لمحاصرة أبناء اليمن ودفعهم للجبهات للقتال في صفوفها من خلال تضييق سبل العيش عليهم، مؤكداً أنه وزير الاتصالات في حكومة مليشيا الحوثي كان قد تحدث في مؤتمر صحفي قبل أيام أنه يجب أن يكون استخدام الانترنت للأشياء الضرورية وفي أوقات نادرة وقليلة جداً، معتبراً ان ذلك التصريح كان بمثابة البداية لبدء إبطأ النت وحصره على جهات محددة من قبل المليشيا وهو ما تأكد من خلال قطع النت من يوم الخميس الماضي وحتى اليوم.

