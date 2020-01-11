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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الامم المتحدة تقدم لـــ"عبد الملك الحوثي" هدية لاتقدر بثمن حتى الايرانيون لايمكنهم تقديمها وتباغت الجميع بقرار رسمي يهز الرئيس هادي(نص القرار الخطير )

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