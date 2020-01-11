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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من ابو علي الحاكم..طارق عفاش يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة تربك كل حساباته والخبر ينزل على روؤس كل القادة العسكريين في حراس الجمهورية كالصاعقة

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كانت هذه تفاصيل خبر ليست من ابو علي الحاكم..طارق عفاش يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة تربك كل حساباته والخبر ينزل على روؤس كل القادة العسكريين في حراس الجمهورية كالصاعقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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