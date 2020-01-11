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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...ترحيل 3 ألف مغترب يمني مع عائلاتهم ، والشرعية تلتزم الصمت وجهة دولية تدافع عن اليمنيين بقوة وتصف ترحيلهم بالعمل الاجرامي



في خبر وصف بالصادم قالت لجنة الإنقاذ الدولية، إن قرار الحماية المؤقتة الصادر عن الإدارة الأمريكية بحق اليمنيين، لم يشمل نحو ثلاثة ألف يمني وصلوا إلى أمريكا بعد يناير 2017م. وأشادت اللجنة بتمديد الحماية لـ 1500 من اليمنيين لمدة 18 شهرا إضافيا، لكنها قالت إن القرار لايكفي و يجب إعادة النظر فيه، مؤكدة إن القرار ذاته يستبعد بشكل تعسفي حماية ما يصل إلى ثلاثة ألف مواطن يمني يصلون للولايات المتحدة بعد يناير 2017م ولم يتم معالجة أوضاعهم. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان..الامم المتحدة تقدم لـــ"عبد الملك الحوثي" هدية لاتقدر بثمن حتى الايرانيون لايمكنهم تقديمها وتباغت الجميع بقرار رسمي يهز الرئيس هادي(نص القرار الخطير ) ليست من ابو علي الحاكم..طارق عفاش يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة تربك كل حساباته والخبر ينزل على روؤس كل القادة العسكريين في حراس الجمهورية كالصاعقة ورد للتو..شاهد بالصورة الضربة الساحقة التي تعرضت لها إيران قبل قليل وأثارت رعب المرشد الإيراني وكل قيادات الحرس الثوري واربكت كل حساباتهم ( صورة ) وردنا الان ...ترحيل 3 ألف مغترب يمني مع عائلاتهم ، والشرعية تلتزم الصمت وجهة دولية تدافع عن اليمنيين بقوة وتصف ترحيلهم بالعمل الاجرامي الحوثي وأبو علي الحاكم لا يخافان من التحالف أو الشرعية ولا حتى من أمريكا..لكن هذا القرار الخطير ارعبهم والمشاط يعترف أنه سيقضي على الحركة الحوثية نهائيا عاجل وفي غاية الخطورة..الشرعية تباغت الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي بتصريح رسمي صادم وغير متوقع والرئيس التركي أردوغان يطير فرحا ولا يصدق ما يسمع وردنا الان..ولي عهد ابو ظبي يباغت كل العمانيين بتغريدة هزت كل ابناء السلطنة من اقصاها الى اقصاها وجعلت العمانوين يبكون من شدة القهر ( نص التغريدة ) اجمل نساء الارض ويسمونها ملكة الاغراء والانوثة..شاهد بالصور والوثائق نهايتها المروعة والحيلة الشيطانية للقاتل ليجهز عليها وينهى حياتها(4 صور خادشة للحياء) ورد للتو...مغرد سلطنة عمان الشهير يكشف سر لم يكن يعرفه الا القليل عن السلطان قابوس وينشر صور قبره ( شاهد 3 صور لقبر السلطان قابوس )

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