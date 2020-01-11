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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني يعزي رئيس مجلس الشورى العماني بوفاة السلطان قابوس بن سعيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى رئيس مجلس الشوري العُماني الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي ،عزاه فيها بوفاة جلاله السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أكد رئيس مجلس النواب في البرقية ان رحيل السلطان قابوس بن سعيد مؤسس عمان الحديثة وباني نهضتها ،مثل خسارة كبيرة لعمان والامة العربية جمعا..مشيراً الى المسيرة التنموية المظفرة للمغفور له عمانياً وخليجياً وعربياً ودولياً والتي وضع خلالها السلطنة وبحكمته وحنكته في مصاف الدول المرموقة.
وقال البركاني "باسمي وزملائي اعضاء مجلس النواب نعزيكم وزملائكم في مجلس الشورى والشعب العماني الشقيق ،سائلين المولى عزل وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".
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